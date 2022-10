"Il Comune ci tiene alla sicurezza dei propri abitanti?"

Gallery







Dopo più di un anno dalla rimozione di uno scivolo al parco "Mani Fiorite" ancora non è stata messa in sicurezza la base in cui era stabilizzato lo scivolo, la base è a tratti sollevata e non presenta un suolo pari e compatto col rischio che qualche bambino ci inciampi e si faccia male. Quando succederà che qualche bambino si farà male cosa ci risponderà il Comune? Darà la colpa a noi? Cosa faremo, non dobbiamo portare più i bambini al parco? Invito tutti gli enti che si occupano di sicurezza e luoghi comunali per bambini a venire e controllare, prima che succeda quello che nessuno si augura.

Cosimo