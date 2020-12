Il gatto Valentino è scomparso: aiutiamolo a tornare a casa

A Ravenna in zona Via Grado - Via Fiume - Via Lanciani il mio gatto di nome Valentino è sparito. È uscito di casa domenica sera e non e più tornato. Le uniche due volte in cui è sparito qualcuno l'aveva preso su, poi per fortuna recuperato. Lo abbiamo cercato tutto il giorno ma lui in zona non c'è, perché quando ci sente se è fuori ci viene subito incontro, non è da nessuna parte, lui fa sempre i soliti giretti. Adesso ha un orecchio sbeccato. Aiutateci a ritrovarlo, chi dovesse avvistarlo può contattare il 3920553906 .

Alessia