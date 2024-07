La lamentela di una lettrice: "Il nuovo sistema di raccolta differenziata non è a misura di cittadino"

Scrive Francesca: "Spettabile Redazione, scrivo per esprimere il disagio che l'attuale sistema di raccolta differenziata in atto a Ravenna secondo me comporta. Se è vero che un gestione differenziata e responsabile dei rifiuti è necessaria, a Ravenna da qualche tempo ci troviamo presi in un meccanismo di raccolta che è rigido, vincolante, disagevole e per nulla a misura di cittadino. La raccolta dell'indifferenziato una volta a settimana è veramente poco, se si ha una famiglia numerosa spesso capita di doverla stivare in giardino e non sempre si dispone di un luogo adatto. Con questo caldo si formano cattivi odori, arrivano le formiche, senza contare il cane che nel mio caso mi costringe a inventare un nascondiglio sempre nuovo. In parallelo non esiste la possibilità di conferire rifiuti in autonomia in caso di eccedenze straordinarie o se si deve partire. Nel percorso di passeggiata del mio cane sono recentemente stati tolti persino i cestini per la raccolta delle feci dei cani, e ovviamente tutto ciò si accumula a casa. Due giorni la settimana dedicati alla raccolta dell'umido finiscono per vincolare addirittura inviti a cena e scelta dei piatti da preparare".

"Può sembrare una piccola cosa ma proprio per questo è importante, perché la libertà è fatta anche di piccole cose che danno piacere senza recare danno ad altri. Mi sento prigioniera dei rifiuti, e di essere troppo vincolata nella gestione del mio quotidiano. Nei cassonetti vicino a casa mia trovo deposti a terra ogni giorno sacchi di indifferenziato che lasciati all'aria fanno cattivo odore. Amici che vivono in campagna mi riferiscono di rifiuti gettati bmnei fossi Sarà, certo, frutto di inciviltà ma anche inevitabile misura di un disagio, che molti altri che rispettano le regole vivono nel privato delle loro case. Spero che questo disagio sia ascoltato. Spero che la raccolta dell'immondizia torni a essere un servizio al cittadino, perché ora è il cittadino al servizio dell'immondizia. Potersi liberare in modo opportuno della propria immondizia produce un senso di ordine e pulizia. Recentemente sono stata a Venezia dove l'indifferenziato è ritirato ogni giorno. Credo che se si desidera stimolare senso ecologico nei cittadini, sia necessario non metterli in condizione di eccessiva difficoltà. Evidentemente, vista la situazione attuale degli imballaggi, il progetto di raccolta ipotizzato a Ravenna è insufficiente"