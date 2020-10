Il piccolo Marley è scomparso da casa

Il cane di mio fratello è stato smarrito mentre era alloggiato per un paio di giorni a Borgo Montone. Lo stiamo cercando disperatamente da una settimana. Per favore, chi può aiuti condividendo il post e comunicandoci qualsiasi informazione utile su potenziali avvistamenti. Marley è di taglia media, abita a Cesenatico Ponente, ha un anno, è microchippato, vaccinato e sterilizzato, è giocherellone con le persone ma non va d’accordo con tutti i cani. Siamo già in contatto giornaliero con il canile di Ravenna e le forze dell’ordine, oltre ad aver consegnato centinaia di volantini alle case della zona. Numero da chiamare 3393062438.

Sofi