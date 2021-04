Ponte Teodorico: "Opera nuova, vizi vecchi. Un dislivello che è come un gradino"

Mi sembra veramente strano che nessuno abbia ancora scritto o detto niente del nuovo ponte! Mi sembrano rispettate tutte le ricette del passato, nuovo ponte ma vecchie maniere. Come successo per via Cilla (ricordate la "vecchia via Cilla" che da strada perfettamente dritta senza una buca, dopo gli ultimi lavori, si è trasformata con una semi-curva in salita con leggero balzo che guarda caso costò un grave incidente), è successo anche qui.

Mi chiedo, ma come si fa ad inaugurare un ponte fatto nel 2021 con un ingresso ed "un'uscita" con un dislivello che è quasi praticamente un gradino? Inaccettabile e vergognoso! Aspettiamo un prossimo preventivo di spesa per metterlo in sicurezza? Come il ponte dell'acquedotto? O quello subito dopo che si prende per andare verso l'esterno della città che proprio al centro della semicurva si fa un bel saltino sia con la macchina che con la motocicletta? Veramente inaccettabile. C'è l'asfalto nuovo sopra a cunette non spianate e livellate, non è possibile dare l'ok ad una strada così.

Lucio