Il prof dell'ultima ora non c'è e gli alunni escono prima: "La scuola doveva garantire la sorveglianza dei ragazzi"

RECITA LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO: "Sono genitore di uno degli alunni componenti una classe terza della scuola Media Don Minzoni e con questa lettera vorrei portare all’attenzione pubblica un fatto alquanto curioso accaduto martedì 15 febbraio. Verificata l’impossibilità di fare lezione nell’ultima ora per assenza del professore causa sciopero, la dirigente ha deciso di mandare a casa i ragazzi con un’ora di anticipo. Ora, lungi da me contestare il diritto di sciopero di un professore, ma la scuola doveva garantire quanto meno la sorveglianza dei ragazzi fino al termine delle lezioni. E invece molti genitori hanno appreso dell’insolita uscita anticipata dalle telefonate dei figli. La Dirigente ha giustificato la scelta con il fatto che le famiglie hanno dato il consenso all’uscita autonoma dimenticando però che questa si riferisce all’uscita negli orari canonici. Diversi genitori, avvisati all’ultimo momento del cambio di orario, si sono ritrovati nella condizione di non riuscire ad andare a prendere i propri figli. Alcuni abitano in frazioni del nostro Comune."