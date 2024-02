Il ringraziamento di una famiglia allo staff di Pediatria: "Una fonte preziosa per noi"

Vorremmo ringraziare la dottoressa Menghi Angnese e il primario di pediatria il professore Marchetti Federico. Iniziare un nuovo percorso spaventa, purtroppo il destino ha voluto così e ha deciso per noi. La psicologa Agnese non è una semplice dottoressa, ma bensì medico dell’anima, è riuscita a ridarci forza e coraggio in questo momento così difficile per nostro figlio e la nostra famiglia. La domanda ci sorge spontanea: come fa la dottoressa Agnese a trasmettere così tanta vita e speranza? Altrettanto spontanea è la risposta: ha una competenza e una professionalità ma soprattutto un amore e un pazienza e umiltà tali da creare un legame affettivo con nostro figlio e con noi che siamo la sua famiglia. Le sue non sono semplici sedute con i suoi pazienti, ma sedute di contatto umano di energia positiva e di totale vitalità. Non smette mai di rispondere alle nostre domande, ai nostri dubbi e alle nostre sofferenze sempre in maniera idonea, non è mai fuori luogo. La dottoressa Agnese ha conquistato tutta la nostra stima affetto e simpatia e vorremmo che la nostra testimonianza possa essere un grossissimo incentivo per il futuro della vostra struttura sanitaria, dando merito a medici di questo spessore. Oltretutto vorremmo esporre il nostro apprezzamento verso tutto lo staff della pediatria, a partire dal singolo inserviente al nostro carissimo professore Federico Marchetti, tutte le sue dottoresse e tutte le sue infermiere sono per noi in questo momento fonte preziosa.

Famiglia Dell’aria