"Incinta a 9 giorni dal parto per tre ore in coda per un tampone al drive through di Lugo"

Una vergogna... In fila da tre ore per effettuare un tampone al drive through di Lugo e non si sa quando lo farò. Nonostante sia incinta di 39 settimane e a 9 giorni dal parto, con contrazioni e con impellente urgenza di un bagno, la Polizia municipale che dirigeva le file mi ha detto che posso andare a casa, nonostante io fossi già stata in fila due ore, e poi provare a tornare. Ho dovuto urinare dietro una macchina... Questa è l'Italia e la sanità! È davvero una cosa vergognosa che nel 2021 ci sia così poco senso civico, sopratutto per una donna gravida alla 39esima settimana.

Ilaria