"Inciviltà a non finire, servono le fototrappole"

Via Del Sale · San Pietro in Vincoli

Sono un cittadino dell’abitato di San Zaccaria. Vorrei segnalare il continuo degrado causato dall’inciviltà di molte persone. Sono mesi, anni ormai, che non è raro trovarsi di fronte ad una catasta di rifiuti, spesso anche ingombranti, nell’area dei cassonetti situati nel parcheggio in Via del Sale subito dopo l’incrocio con via Dismano. Esse provocano, inoltre, cattivo odore e sono motivo di richiamo di ratti e gabbiani. Io e la comunità ci chiediamo quanto tempo debba passare ancora prima che vengano installate fototrappole, o altri sistemi di sorveglianza, per rintracciare e multare questi cafoni e dare una fine a questo scempio.

Daniel