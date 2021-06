"Infrazione stradale rilevata da Sirio Red, deleghiamo troppo alle macchine"

Recita la segnalazione

In data 1 Aprile 2021 sulla strada statale 309 , intersezione con Via Canalazzo, mi sono accorto tardivamente della presenza del semaforo e mi sono fermato oltre la linea di arresto, peraltro senza invadere l'area dell'incrocio. Mi è stato fatto il Verbale, che comprende anche la decurtazione di 6 punti sulla patente. Alla mia osservazione, alla autorità competente, che l'auto non aveva interessato l'incrocio, mi è stato risposto che il dispositivo di rilevamento era l'elemento inconfutabile di giudizio. Vorrei contestare questa delega alla "intelligenza artificiale" che non mi sembra una soluzione per un futuro migliore.

Aldo Arese