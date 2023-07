Insultato dal buttafuori davanti alla discoteca: "Non voleva farmi entrare perché sono marocchino"

Pubblichiamo la segnalazione di un nostro giovane lettore, protagonista di uno spiacevole incidente all'esterno di una discoteca ravennate: E' successo sabato sera. Ero in fila con tre amici per entrare in discoteca. Quando arriviamo all'ingresso, il buttafuori ci chiede i documenti per controllare l'età. A quel punto ha visto dalla mia carta d'identità che sono di origini marocchine e mi ha detto: "Gli stranieri non possono entrare". E mi ha fatto mettere da parte per far scorrere la fila.

Io gli ho chiesto da dove provenisse lui e mi ha risposto che era albanese. Ho insistito a chiedergli spiegazioni e lui mi ha detto "L'Albania è più vicina all'Italia rispetto al Marocco, africano", e poi ancora: "Io sono razzista". Io, nonostante tutto, sono rimasto lì, tranquillo. E dopo un altro po' mi ha fatto entrare. Ho parlato con i proprietari della discoteca che, in sostanza, mi hanno detto che non ci potevano fare niente, perché quelli della sicurezza sono di un'agenzia esterna. Non ci metterò più piede lì.

Imad