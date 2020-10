"Intonaco che frana e infiltrazioni d'acqua a scuola"

Genitori preoccupati per le condizioni in cui versa la scuola dell’infanzia Giorgio Gaudenzi in via Marconi a Ravenna. Uscite di sicurezza che, per dividere i flussi a seguito del problema Covid, vengono utilizzate come ingressi e talvolta risultano addirittura inutilizzabili per via dell’allagamento di via Marzabotto durante le giornate piovose. L’intonaco di alcune classi frana a causa delle infiltrazioni di acqua che, inoltre, rendono l’ambiente poco salutare e minano anche l’impianto elettrico, lasciando talvolta le aule prive di corrente elettrica con i relativi problemi di sicurezza elettrica che ne possono derivare. Oltre all’ambiente umido che si viene a creare si aggiunga che in questo periodo particolare le finestre vengono lasciate aperte per areare le aule, ed ecco che non è difficile comprendere il clima freddo e umido in cui questi bimbi sono costretti a soggiornare. Quanto riferito dai genitori descrive uno scenario apocalittico più che un ambiente adatto a dei bimbi così piccoli, e le azioni di protesta intraprese dai genitori fino ad oggi non hanno sortito effetti risolutivi. Sollecitiamo il dirigente scolastico a mettere in campo azioni efficaci e tempestive per migliorare la situazione.

Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori