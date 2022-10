"Io e i Gomma Gommas" in concerto al San Marino Cafè di Casalborsetti

Tornano gli Io e i Gomma Gommas in Romagna, il concerto si terrà Sabato 15 Ottobre al San Marino Cafè di Casal Borsetti (RA). Velocità, melodia, rock'n'roll e - soprattutto - Fun Fun Fun!!! Sono queste le parole d'ordine che caratterizzano la musica degli Io e i Gomma Gommas. La band è un vero concentrato di divertimento, tecnica e pazzia: se ti dovesse capitare di vederli dal vivo, ricordati di indossare scarpe comode, perché sarà molto difficile riuscire a resistere al ritmo delle storiche canzoni italiane rivisitate in chiave punk/rock'n'roll..! Stasera mi butto, Marina, Nel blu dipinto di blu, Guarda come dondolo, Il pinguino innamorato, Ma che freddo fa, Pippo non lo sa, Tuca Tuca, Tanto pé cantà.....sono solo alcune delle canzoni da cantare a squarciagola durante il loro adrenalinico live. La band marchigiana nasce alla fine del 2001 dalle ceneri di tre delle più influenti punk band anconetane degli anni 90 e sin da subito, ispirandosi agli americani Me First and the Gimme Gimmes, decide di riproporre una rivisitazione punk/rock'n'roll/hardcore di canzoni storiche italiane. In più 20 anni gli i Io e i Gomma Gommas si sono esibiti in oltre 450 concerti in giro per l'Italia, sono stati ospiti di RockTv, Rai1 (Uno Mattina Estate), Rosso Alice, ecc.. e le loro canzoni sono state utilizzate frequentemente da trasmissioni televisive (Lucignolo, Verissimo, Studio Aperto, Talent1), Attualmente il gruppo sta continuando a girare l'Italia presentando il loro ultimo album (...e vennero fuori i lupi - Gen.2022) e il suo spettacolo all'insegna del motto Fun Fun Fun!