"L'abbonamento aumenta, ma il bus non si ferma. Gli studenti non viaggiano in sicurezza"

Mi permetto di segnalare che anche a Borgo Montone i ragazzi vengono lasciati a piedi e questo accade già dallo scorso anno. La linea 157 e 161 non effettua la fermata in viale Einstein e la numero 8 non arriva in tempo utile per l'ingresso a scuola. Dopo le numerose segnalazioni Start Romagna l'unica risposta che è riuscita a dare è che stanno effettuando i dovuti controlli. L'abbonamento è aumentato del 5% e soprattutto non credo che i ragazzi viaggino in sicurezza, visto che sono sui gradini e attaccati alla porta.

Fania