La denuncia della titolare della piadineria: "Pago la tassa per i tavolini e la strada è disastrata"

Sono la proprietaria della piadineria Il Lokalino in via Bartolo Nigrisoli. Dopo aver chiesto più volte la sistemazione del suolo pubblico, dove io inoltre pago la tassa per i tavolini, e a lato il passaggio pedonale fronte ingresso ospedale e a lato strisce pedonali hanno rattoppato con del catrame, rialzando ancora di più la pavimentazione già disastrata dalle radici di un albero con il rischio di inciampo e di caduta. Inoltre ogni giorno passano persone con deambulatore e a fatica riescono a passare se non vengono aiutati.

Samantha