La denuncia di un 67enne diabetico: "Aspetto il vaccino antinfluenzale dal 14 novembre"

Mi chiamo Fabio Villa, sono di Faenza, a ottobre tramite il mio medico di base ho prenotato la vaccinazione per l'influenza. Mi è stato fissato l'appuntamento per il 14 novembre presso la casa della salute di Faenza. Due giorni prima della somministrazione del vaccino, mi è stato comunicato che la prenotazione era cancellata per esaurimento scorte del vaccino stesso e che sarei stato contattato telefonicamente quando tutto sarebbe stato ripristinato. A oggi nessuna informazione: specifico che sono in fascia a rischio, ho 67 anni e sono diabetico. Penso che prima di parlare di vaccino Covid sarebbe meglio attivarsi per un vaccino comune quello influenzale.

