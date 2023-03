"La fisica che ci piace": appuntamento al centro commerciale con Vincenzo Schettini

Con il suo libro “la Fisica che ci piace”: sabato 18 Marzo, alle ore 15.30, il Prof. Schettini sarà a Ravenna, ospite del Centro Commerciale ESP, per incontrare lettori, studenti e follower in un esclusivo firmacopie. Vincenzo Schettini fisico, musicista, professore, influencer, è riuscito in un vero e proprio miracolo e cioè avvicinare migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, a una delle materie più ostiche delle scuole superiori: la fisica. Lo fa con uno straordinario metodo didattico semplice, diretto, innovativo e con una profonda empatia e capacità di comunicare che hanno fatto innamorare centinaia di migliaia di studenti e adulti.

I suoi canali Youtube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, in cui spiega attraverso esempi della vita quotidiana e un inimitabile tocco personale, argomenti come l'energia, la forza, l'elettromagnetismo, superano un milione e mezzo di follower. Il suo video più seguito “perché se saltiamo nel treno cadiamo nello stesso punto?” è stato visualizzato da 7 milioni di persone. Il suo libro, La fisica che ci piace ha raggiunto la top ten dei saggi più venduti in Italia. Tutto ciò in assoluta coerenza con la mission del centro commerciale ESP che oltre a luogo di svago vuole essere anche punto di riferimento per attività culturali ed artistiche. Portare un professore di fisica in un Centro Commerciale è un modo innovativo di rendere la scienza più accessibile a tutti, a prescindere dall’età o dal titolo di studio, inaugurando un modo alternativo di fare divulgazione scientifica, in un luogo extra-scolastico e rendendo i centri commerciali sempre di più luoghi di aggregazione e diffusione di cultura, oltre lo shopping. Vincenzo Schettini è gestito da Okay Group, agenzia di eventi per Centri Commerciali, che negli ultimi anni ha indirizzato la sua attività principale alla scoperta di nuovi volti “influenti” del panorama social media italiano, avvicinandoli al grande pubblico con la realizzazione di meet & greet mirati.