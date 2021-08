La giostra del parco divertimenti si blocca: "Ragazzo a bordo per mezz'ora sotto al sole"

Giovedì a Mirabilandia la giostra Desmo Race si è bloccata per circa 30 minuti. Un povero ragazzo è rimasto sospeso sul veicolo sotto il sole. Era l'unica moto che girava in quel momento, e dopo circa mezz'ora sul binario è giunto un mezzo per trainarlo. Già in mattinata quell'attrazione era stata manutentata. Ovviamente c'è stato il lieto fine.

Un visitatore del parco

La replica di Mirabilandia

"Alle 16.51 è stata attuata un’interruzione su uno dei binari di Desmo Race - spiegano dal parco - Una delle moto, con a bordo una persona, è rimasta ferma in un punto del tracciato ed è stata riaccompagnata in stazione dal mezzo di soccorso (muletto). Contestualmente la moto che percorreva l’altro binario è stata arrestata in stazione ed è stata effettuata l’evacuazione dell’attrazione. L’operazione si è conclusa regolarmente alle 17.17. Tutto si è svolto nella massima tranquillità e non si sono registrati disagi per i passeggeri. Desmo Race è un coaster costantemente monitorato da un sistema di sensori disposti lungo tutto il tracciato che intervengono prima che possano verificarsi eventuali anomalie. Episodi come quello di giovedì testimoniano l’alto livello di controllo e sicurezza dell’attrazione. Il discorso vale in generale per tutte le attrazioni: i blocchi e le "evacuazioni" sono situazioni che possono succedere in tutti i parchi divertimento, perché gli standard di sicurezza sono molto elevati".