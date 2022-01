La grande pericolosità nel percorrere via Baiona

Vorrei segnalare la grande pericolosità che ognuno di noi, quotidianamente (e siamo a migliaia), incontra nel percorrere via Baiona soprattutto nel tratto che va dalla rotonda per le Bassette alla Marcegaglia. Da segnalare lo stesso pericolo allo svincolo dell’Anic. A ottobre è stata riasfaltata la strada. Siamo a gennaio, da diversi giorni con nebbia fittissima e non sono mai state fatte le righe a terra. Una strada percorsa tutti i giorni da migliaia di operai, impiegati e camionisti non ha segnalazione orizzontale. In questi giorni si è sfiorato più volte il frontale. Di notte c’è pure il ghiaccio, tant’è che domenica mattina in ben 2 rotonde erano parcheggiate due auto. Una alla rotonda del ponte mobile lato Baiona era addirittura capottata. A ponte nuovo stanotte han raso al suolo tutte le “tartarughe” di mosaico. Se non segnaliamo non si farà nulla e prima o poi ci scappa il morto.