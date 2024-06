Strade a Tagliata: "Marciapiedi pericolosi e buche. Questa la situazione in attesa del Tour de France"

Gallery



Riceviamo la segnalazione di una lettrice di Tagliata: "Tempo fa ho letto le dichiarazione di una persona riguardo la rinascita di Tagliata, un novo viale Italia (cantieri ancora aperti), passaggio del tour con grande visibilità e negozianti in attesa di turisti. Invece trovo una Tagliata come un anno fa con strade piene di buche e dossi, marciapiedi impraticabili come quelli di via Sagittario, marciapiede pericoloso in via Sicilia nel tratto tra via Pinarella e via Cosmonauti. Se si sono dimenticati il sottopasso di via Cosmonauti, l'entrata al quartiere, non ha marciapiedi sicuri e mancano le segnalazioni (cartelli e bande) di sottopasso basso, nonostante si siano incastrati più volte camion e pullman. Abbiamo erba alta e immondizia, cestini non svuotati. Quindi mi domando se sia questo che presentiamo al passaggio del Tour de France e ai turisti estivi".

Anna Maria