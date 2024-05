La segnalazione: "A Cervia si è smarrita la cagnolina Chanel"

Segnala Cristina: "Il 28 aprile 2024 alle 13:00 si è smarrita questa cagnolina di nome Chanel da Cervia zona via Maccanetto chiesa Madonna della neve.

Indossa pettorina e guinzaglio La cagnolina ieri ha attraversato la statale davanti bar Jimmi, pare abbia preso una botta in una zampa da un'auto. La cagnolina è molto diffidente, non cercate di rincorrerla perché non si lascia prendere, ha pettorina e guinzaglio attaccati perché è sfuggita dalle mani ,in caso di avvistamento contattare subito il proprietario al 3356683087".