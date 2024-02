Ladri in azione nella notte a Ravenna mercoledì, attorno alle 19-19.30. In un primo caso i malviventi sono entrati in una casa, hanno rotto il vetro di una finestra svegliando i proprietari, dandosi poi alla fuga. Dalla telecamera li hanno visti scappare attraverso un giardino, in via Simmaco all'incrocio con via Teodato. In un secondo caso, un altro furto in via Argirocastro, allo stesso orario.

Gruppo Ravenna Sos Indipendente