Oggi, venerdì pomeriggio, in viale Randi e nelle varie traverse della zona ospedale i lampioni pubblici sono rimasti accesi in pieno giorno per tutto il pomeriggio. Quindi la notte rischiamo di ritrovarci i ladri in casa per mancanza di luminosità per risparmiare e di giorno, con la luce del sole, lasciamo i lampioni accesi? Non ho parole!

Una lettrice