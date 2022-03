Lavori per i marciapiedi fermi da gennaio, l'ira dei residenti: "Fango, polvere e accessi difficoltosi"

Vorrei segnalare il cantiere “Torno subito” che da 6 mesi sta coinvolgendo alcune vie residenziali di Piangipane. Nello specifico, in via Don Danesi e in via del Teatro Sociale a novembre sono iniziati i lavori per la concessione dei marciapiedi da terra battuta ad asfalto (anno domini 2021, no comment). Dopo un inizio folgorante, l’impresa monta i cordoli, sistema le scoline, sistema le caditoie e interviene sulle fognature, apre il manto stradale, dove necessario, getta con calcestruzzo sotto quota per preparare l’asfalto.

Poi da gennaio le maestranze smobilitano e da allora noi residenti siamo messi come evidenziato dalle foto, stabilizzante polveroso o fangoso (a seconda delle condizioni meteo) accessi carrabili difficoltosi a causa dell’assenza dell’asfalto, ecc. Incrociando alcuni responsabili ci riferirono che sarebbe dovuta arrivare a breve l’impresa per la posa dell’asfalto… ma a oggi la situazione è questa.

Gruppo di residenti di Piangipane