Lavori pubblici, Sangiorgi e Zandoli (Lega): "L’amministrazione ascolti le frazioni"

Dal rapporto sullo stato dei lavori in consiglio territoriale discusso mercoledì sera si deduce che questa amministrazione sembra ricordarsi delle frazioni solo con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative. Dopo tante richieste di priorità fatte dal 2016 ad oggi, rimaste inascoltate per anni, nell’ultimo periodo qualcosa sembra smuoversi, infatti alcuni lavori pubblici sono partiti, resta però il punto dolente su strade, illuminazione pubblica, marciapiedi e ciclabili.

Nell’area territoriale di S. P. in Vincoli sulla base delle priorità richieste in questi anni sono state asfaltate 5 strade, 1 solo intervento previsto ma ancora da realizzare di illuminazione pubblica tra via Rustica e via Cella, infine sul argomento marciapiedi e ciclabili vediamo che non è stato realizzato ancora alcun intervento anche se ne sono previsti 2 per l’anno 2021. Leggendo questi dati risulta chiaro come la maggior parte dei lavori richiesti in questi anni siano stati messi a bilancio, sono a fine mandato e vicino alle prossime elezioni comunali. Sperando che questi vangano portati termine chiediamo un maggior ascolto sulle richieste dell’amministrazione alla richieste del territorio.

I consiglieri territoriali Enrico Sangiorgi e Lorenzo Zandoli