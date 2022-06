Lidi nord, il comitato cittadino: "Mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti"

Ancora una volta, nell'imminente fine settimana, nei lidi nord ravennati non viene effettuata la raccolta dei rifiuti, non solo legati alla raccolta differenziata, ma anche lo svuotamento dei cassonetti non è stata effettuata. Non riteniamo più giustificabile questa situazione e chiediamo l'invio immediato di personale e mezzi per risolvere questa situazione che rischia di diventare "da terzo mondo". Non capiamo inoltre perché sia stato deliberato l'aumento della Tari a fronte di un palese disservizio che è cronico e da noi più volte denunciato. Il ruolo di chi ci amministra non è solo quello di rapporti istituzionali e grandi proclami, ma deve essere prima di tutto il ruolo di chi tutela e promuove il benessere del cittadino e del territorio. Ci pare che in questo momento questo si possa considerare un palese fallimento. Rinnoviamo la nostra richiesta di sospendere l'avvio della raccolta differenziata subito dopo la stagione turistica e nel frattempo chiediamo che sia ripristinato un servizio che non possiamo certo definire decente. Con riserva di ogni azione correlata al raggiungimento del benessere di tutti i nostri concittadini.

Il presidente del Comitato cittadino lidi nord Massimo Fico