La Lka Racing Team di nuovo qualificata ai Mondiali di go-kart

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte, presso la Pista Azzurra di Jesolo, le Finali Nazionali del campionato Italiano Rotax di Gokart, che hanno visto la scuderia ravennate LKA Racing Team recitare nuovamente la parte del leone. Il team romagnolo, guidato dalla famiglia Laghi, ha infatti vinto la finale Nazionale nella categoria Rotax Max con il pilota Pietro Pons, mentre nella categoria Junior, il quattordicenne Matteo Berruti ha portato a casa il terzo posto assoluto. Risultati che permettono al team qualificare entrambi i piloti alla 23esima edizione dei mondiali di gokart, che si svolgeranno quest’anno sul noto circuito portoghese di Portimao, dal 19 al 26 Novembre, manifestazione che raccoglie oltre 350 piloti provenienti da tutto il mondo. Per il team ravennate è l’ennesimo risultato positivo: negli ultimi 5 anni ha staccato la qualificazione al mondiale con ben 9 piloti! Filippo Laghi, ex pilota e titolare del team, commenta così i risultati: “è stata una stagione durissima con alcuni alti e bassi, ma alla fine il duro lavoro fatto da tutto il gruppo ha pagato. Nelle ultime gare siamo sempre stati al vertice e qui a Jesolo eravamo competitivi e il risultato non ci è sfuggito. Ancor più sorprendente se consideriamo che sia Matteo che Pietro erano al primo anno nella categoria superiore. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri meccanici, collaboratori e genitori, senza dimenticare anche i nostri sponsors CRD Lamiere, Coneco Trasporti Ravenna e Staydry che ci hanno supportato in questa stagione”. Appuntamento dunque a fine Novembre per i mondiali, che saranno visibili il Live Streaming sui canali social Rotax Karting.