Una mamma furente: "Brutta sorpresa fuori da scuola, lucchetti tagliati, rubati sei monopattini"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Sono la mamma di un alunno della scuola Nullo Baldini di Ravenna, questa mattina all'uscita da scuola diversi all'unni non si sono ritrovati il loro monopattino. Lucchetti tagliati. Noi mamme ci chiediamo come sia possibile entrare in una proprietà privata in pieno giorno, giornata di mercato con un sacco di gente che gira, poter riuscire a entrare e portar via 6 monopattini?".

Lettera firmata