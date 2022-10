Sabato a Ravenna una manifestazione a sostegno del popolo ucraino

A seguito dell'intensificarsi dei bombardamenti sulle città e infrastrutture civili su tutto il territorio Ucraino da parte dell' aggressore russo e la grande mobilitazione in tutto il mondo a sostegno del popolo ucraino, noi, ucraini di Ravenna, annunciamo una Manifestazione contro la guerra terroristica di Putin. Sosteniamo fermamente la necessità degli aiuti militari al nostro popolo per poter difendersi dagli atti terroristici russi. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa riconosce il regime russo come terrorista. La relativa risoluzione è stata adottata il 13 ottobre, con 99 delegati a favore e soltanto un astenuto. La RUSSIA VA CHIAMATA CON IL SUO VERO NOME: UN PAESE TERRORISTA! Vi invitiamo sabato 15 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 in piazza Anita Garibaldi a Ravenna per esprimere la vicinanza al sofferente popolo ucraino. Non possiamo rimanere inermi di fronte alle minacce nucleari e alle atrocità compiute da parte dei terroristi russi. La Russia non può più fare parte della comunità civile europea e mondiale!

Gli ucraini di Ravenna