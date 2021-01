Manto stradale deformato in via Gatta: "Aspettiamo la sistemazione dell'asfalto"

A Ravenna, in via Gino Gatta, nei pressi dei cassonetti dei rifiuti e per il recupero di indumenti usati, nel 2019 sono intervenuti degli operai e hanno sistemato dei segnali stradali di attenzione a causa dell'asfalto deformato. Dopo circa 5 o 6 mesi gli operai sono ritornati per togliere i cartelli stradali, ma stiamo ancora aspettando la sistemazione del manto stradale: quando circoliamo con bici, ciclomotori e carrellini per disabili dobbiamo fare zig zag.

Oreste