La segnalazione: "Marina Romea 'all inclusive' con mare, pineta e rifiuti"

Scrive Licia: "Un altro week end a Marina Romea tra gli ormai immancabili rifiuti, che, sempre più, sono componente stabile dell'"offerta turistica" del posto. Il turismo è in calo nei lidi ravennati e, come dicono esperti ed amministratori, su questo calo sicuramente incidono l'alluvione e le difficoltà economiche delle famiglie. Ma, forse, varrebbe la pena anche domandarsi se una località sporca, in cui i rifiuti si accumulano per strada, in cui molte strade e marciapiedi sono da anni dissestati, dove le vie del centro si allagano ad ogni temporale estivo è una località turisticamente attrattiva. Problemi non impossibili da risolvere e, almeno quello dei rifiuti, anche senza costi aggiuntivi, forse solo con qualche controllo in più e l'erogazione dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade dovuti".