Mirri (Alleanza di Centro): "Pino pericoloso a Lido di Savio"

In viale Romagna a Lido di Savio all’altezza del civico 55 vi è un pino che già dallo scorso anno a seguito di temporali ha iniziato a perdere dei rami ed ora è quasi completamente secco. La problematica è stata segnalata in delegazione a Castiglione di Ravenna senza alcun riscontro. I residenti temono precipitazioni atmosferiche che possano far sì che il pino danneggi auto, immobili o peggio, persone. Inoltre da tempo il Pino crea problemi di radici che squarciano i marciapiedi già mancanti di manutenzione creando non pochi problemi a persone anziane a persone su carrozzina o che si muovono assistiti da deambulatore. Questa segnalazione è una delle tante che arrivano quotidianamente riferite al degrado da radici, allo stato degli alberi, allo stato dei marciapiedi; situazioni su cui l’amministrazione comunale dovrebbe finalmente porre rimedio in maniera definitiva stanziando enormi fondi per sistemare una volta per tutte la situazione a livello comunale e prevedere piani di controllo e manutenzione programmati per non arrivare più a situazioni del genere.

Samantha Mirri, Alleanza di Centro per i territori Ravenna