Pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Eleonora a propostito di rifiuti abbandonati per strada: "Situazione purtroppo ricorrente dei cassonetti in via Cella a Madonna dell'albero, proprio sul marciapiede adiacente alla scuola materna e alla chiesa del paese. Che vergogna! La maleducazione delle persone non ha davvero limiti".