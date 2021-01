Muflone è sparito: la sua proprietaria offre 200 euro a chi lo ritroverà

Muflone è un gatto persiano grigio che è sparito da casa dal 15 novembre, in zona parco Moneta e via Molise a Pinarella di Cervia (ultimo avvistamento in zona hotel Buratti). Ha circa 7-8 anni, ha un collarino rosso e soffre di asma felino, necessita quindi di cure per non aggravarsi. E' regolarmente microchippato. Per favore, se qualcuno l'ha preso me lo dica, basta che lui stia bene. Offro 200 euro di ricompensa a chi mi darà informazioni comprovate o a chi me lo riporterà. Aiutatemi a trovarlo! Potete chiamarmi al 3926815717 .

Serena