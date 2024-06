"Costretti a parcheggiare sul marciapiede per mancanza di parcheggi, ora minacciano di multarci"

Gallery



In località Tantlon siamo costretti a posteggiare le auto a bordo strada su un marciapiede poiché è l'unico posto fisicamente accessibile. Infatti in tutta la località non vi è la presenza di un solo e misero posto auto, né per i residenti, né tanto meno per chi viene da fuori e vuole raggiungere un amico o un parente. Ieri ci siamo svegliati con questa bella sorpresa e ci chiediamo: dove possiamo mettere le auto senza subire l'applicazione di una sanzione? Il comune quando pensa di metterci nelle condizioni di dormire serenamente senza l'ansia di non trovare più la propria auto al mattino? Di certo è più facile e conveniente "fare cassa" applicando delle multe, piuttosto che investire in un progetto di adeguamento urbanistico. La legge è legge ed in quanto tale va rispettata, ma come possiamo noi onesti cittadini agire nel rispetto delle regole se non vi sono infrastrutture adeguate? Oltretutto questa piccola frazione ha visto un notevole aumento demografico nell'ultimo decennio, e di pari passo ne consegue un proporzionale aumento di vetture.

Nicholas