"Navigazione da diporto arenata e porto inutilizzabile a Cervia"

Da anni utilizzo il porto di Cervia, per tenere ormeggiata la mia imbarcazione, un natante a vela di poco meno di 10 metri. L’amministrazione comunale non si è mai presa realmente a cuore del problema, che qui sotto a descrivere, tanto che ogni anno deve succedere qualcosa per far intervenire la draga all’imboccatura del porto (quest’anno a marzo un peschereccio ha piegato le eliche prendendo nel fondo sabbioso dopo una mareggiata che ha formato una duna di sabbia proprio davanti al porto) che puntualmente già a ottobre è alle successive mareggiate, e’ insabbiata, rendendo pericolosa la navigazione soprattutto se si deve rientrare con mare mosso o ancor peggio in burrasca. Perciò ho dovuto imparare tutte le secche del porto e gli escamotage per poter uscire anche con media bassa marea (con marea minima sono proprio bloccato dentro) oltre che guardare tassativamente gli schemi delle maree per capire se organizzare o meno un’uscita con gli amici, avendo poi sempre il patema di non riuscire a rientrare e dover aspettare la successiva alta marea per poter raggiungere il posto barca e poter scendere a terra con le conseguenze del caso che si possono immaginare.

Le maree sono cicliche e ogni 6 ore c’è una alta, dopo 6 ore una bassa, dopo altre 6 ore di nuovo una alta e così via, cambiando di poche decine di minuti ogni giorno e quindi modificandone sempre il momento del picco o della minima. Poi l’alluvione dello scorso anno ha peggiorato drasticamente la situazione in quanto una parte del canale, denominato a Cervia “asta canale”, all’altezza circa della pescheria si è insabbiata, o per meglio dire, infangata, poiché, in quel punto arriva lo scolo delle acque piovane di Milano Marittima che hanno riversato il fango della Malva Nord, zona di Cervia che si è allagata. Da allora sono stati posizionati dei lampeggianti e la capitaneria di porto ha emesso una ordinanza sul prestare massima attenzione al fine di non arenarsi in quel tratto cosa che puntualmente accade a me e ad altre numerose barche, che rischiano danni alla carena e costringendoci spesso a rinunciare all’uscita vanificando anche l’utilizzo stesso dell’imbarcazione per la quale si spendono molti soldi tutti gli anni sia per la manutenzione che per l’affitto del posto barca.

L’attività ittica dei pescherecci più grossi, sono già anni che se ne è andata per questo problema e sono rimaste attività minori legate soprattutto alle cozze visto che i vivai non si possono spostare. Da marzo scorso si sta attendendo l’arrivo di una draga più piccola per dragare e mettere in sicurezza anche la parte del porto “asta canale”, ma come tutti gli anni, il Sindaco e i suoi collaboratori stanno dimostrando anche questa volta intempestiva organizzazione, sapendo da giugno scorso di questa problematica visto anche l’ordinanza emessa dell’organo di controllo che è la capitaneria. Il problema è ciclico ed identico tutto gli anni ma il porto torna ad essere utilizzabile sempre e solo da giugno in avanti, momento in cui, dopo una scusa ed un’altra arriva la draga a sistemare, bene o male, le cose. Spero che la prossima amministrazione, visto che a questa reggente scade il mandato proprio a maggio prossimo, sia molto più sensibile alle esigenze del porto e ai problemi che hanno i suoi utilizzatori, portando a Cervia un maggiore lustro e affluenza di imbarcazioni. Buon vento a tutti.

M.G.