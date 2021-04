Nutrie al Parco Teodorico: "Distruggeranno l'ecosistema. Proteggiamo le specie autoctone"

Al parco Teodorico è pieno di nutrie. Tempo un mese avranno distrutto tutti il nostro ecosistema locale perché non hanno predatori. Già un mese fa c'erano due nutrie grandi nella parte del laghetto, nella zona dove sono le anatre, e l'operatore che puliva mi ha detto che le nutrie avevano fatto sei piccoli. Ieri mattina (domenica, ndr) mi è stato detto che, oltre a quelli, sono nati altri undici piccoli. C'è veramente un'infestazione di queste nutrie, tutte nella zona del laghetto.

E' stato fatto anche un cartello con indicate le specie presenti nel parco le anatre, le oche, le tartarughe e anche le nutrie. Le nutrie sono una specie invasiva, non autoctona, per cui nell'arco di poco tempo se le lasciamo pascolare libere mangiano tutte le uova e distruggono l'ecosistema. Non è vero che gli ambientalisti tutelano l'ecosistema tutelando le nutrie, semmai è il contrario, è frutto di una grande ignoranza. Le nutrie non hanno predatori nel nostro territorio, per cui noi dobbiamo intervenire per proteggere le nostre specie autoctone e più deboli.

M.