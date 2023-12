Pagamenti extra per comprare medicinali di notte: "Disgustoso, si lucra sulla salute delle persone"

Pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice: "Mi sono trasferita da poco da Modena, stanotte avevo bisogno di un medicinale e mi sono recata alla farmacia in via Fiume Montone.Abbandonato. Ho avuto un'amara sorpresa nell'appendere che viene chiesto un sovrapprezzo di 7,50 € quando ci si serve da loro dopo un certo orario. Non mi è mai capitata una cosa del genere in vita mia, eppure ho vissuto in varie città d'Italia. È gravissimo che ciò accada, sopratutto in un momento di grande difficoltà economica quale è quello che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo. La cosa più disgustosa è che si lucri ancor più del normale sulla salute delle persone".

Lucia