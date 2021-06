"Panchine rotte e fontana imbrattata nella piazzetta di via Vicoli"

Come ogni anno a noi cittadini della zona ci tocca segnalare le condizioni pessime in cui versa la piazzetta Antonius Maria Schyrleus de Rheita in via Vicoli. Fontana imbrattata di graffiti ed abbandonata a sé stessa, panchine rotte e mangiate completamente dal sole, verde pubblico poco curato… Sono state fatte numerose segnalazioni sull’app Comuni-Chiamo datate 6 maggio 2021, ma ad oggi ancora nessuna risposta. Anni fa questa piazzetta era curatissima, la fontana sempre funzionante con i faretti in acqua, le panchine tutte integre in ordine; come mai ora, a distanza di anni, si trova in questo stato e a nessuno importa? Come sempre prima si spendono fior di quattrini per fare le cose belle, poi dopo il risultato è questo, il degrado.

Un cittadino