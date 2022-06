Divieto di sosta, ma le auto parcheggiano comunque: "Perché non si fanno le multe?"

"Volevo portare all'attenzione un problema che si verifica da tempo nella mia zona. In via del Mangano, a Ravenna, c'è un tratto di carreggiata con il cartello di divieto di sosta ormai da diversi anni. Le auto, però, vengono parcheggiate tranquillamente come se niente fosse. Negli ultimi anni nelle vie adiacenti sono state fatte diverse multe se le auto non venivano parcheggiate correttamente e nessuna multa, invece, in via del Mangano. Vorrei proprio sapere il motivo, anche perché questa cosa crea non pochi disagi. Infatti quando due auto provengono da direzioni opposte una delle due deve accostare, se possibile, oppure fare retromarcia in quanto mancano gli spazi. Vorrei tanto che qualcuno potesse spiegare questa cosa".

Catia