"Parcheggio per disabili inutilizzabile da tre anni"

Segnalo, come già fatto più volte agli uffici comunali competenti, che sul lungomare a Lido Adriano, vicino all'ingresso del bagno Sabbia d'oro, alcuni parcheggi, a causa del degrado da radici, sono inutilizzabili da 3 anni. 2 parcheggi per disabili sono impraticabili: le carrozzine degli utenti rischiano di ribaltare con gravi conseguenze. 3 parcheggi a pagamento sono degradati, le auto strisciano con il fondo danneggiandosi. In maggio un tecnico del Comune mi ha richiamato assicurandomi la manutenzione. Ora hanno messo un cartello 'degrado da radici'.

Denis