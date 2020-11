"Parco di via Vicoli ancora senza cancello"

A seguito della segnalazione del 22 ottobre scorso ricevuta dai cittadini in merito al parco di Via Vicoli che ci informava che uno dei cancelli era rimasto orfano di un’anta, abbiamo avuto il dispiacere di constatare che ancora ad oggi 3 novembre la situazione non è mutata. Il parco quindi rimane accessibile a qualsiasi ora, pur esponendo orari di apertura e chiusura, e può essere quindi frequentato da personaggi notturni poco raccomandabili come purtroppo succede in altri parchi. L’efficienza di un'amministrazione si misura anche da queste cose: preservare il bene comune a qualsiasi livello è un dovere preciso di una buona amministarzione comunale.

Stefania Gasperoni, Alleanza di Centro per i territori Ravenna