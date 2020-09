"Parco di via Badiali fortino di personaggi poco raccomandabili"

Il parco di via Badiali si è trasformato nel fortino di alcuni personaggi poco raccomandabili. Residenti disperati per le condizioni in cui versa il parco, ma soprattutto preoccupati per la propria sicurezza e tranquillità. Ormai da tempo, ci riferiscono i residenti, il parco è abitato da un gruppo di personaggi: "qui nel parco mangiano, bevono, si ubriacano, litigano, espletano i loro bisogni fisiologici e di notte se siamo fortunati dormono sulle panchine, ci dormono anche di giorno. Durante la notte, alterati nelle loro condizioni psicofisiche urlano, litigano, fanno a botte ecc., minando la quiete di chi vorrebbe dormire e se gli viene fatto notare reagiscono malamente anche espletando bisogni fisiologici verso i residenti in segno di padronanza del territorio. Inoltre se qualcuno prova a recarsi all’interno del parco per usufruire dei giochi e delle panchine, insomma per un utilizzo civile, viene aggredito verbalmente e costretto a lasciare l’area”. Il bellissimo parco di via Badiali è orami degradato ai massimi livelli e in ostaggio di un gruppo di personaggi poco raccomandabili che minano sicurezza e tranquillità dei residenti e dei passanti; la scelta di impossessarsi di quest’area è dettata dall’immediata vicinanza del supermercato, oltre che dalla posizione ottimale non nelle immediate vicinanza di una strada e ombreggiata tutto il giorno. Sollecitiamo l’amministrazione a prendere immediatamente contromisure drastiche per porre fine a questo disastro prima che si tramuti in tragedia.

Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori