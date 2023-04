Cantiere del Parco Marittimo: "Solo 3 persone al lavoro. Quando finiranno l'intervento?"

Riportiamo la segnalazione di una nostra lettrice relativa ai lavori in corso per il Parco Marittimo a Marina di Ravenna:

"Dato che ieri sulla palizzata tirava troppo vento, ho fatto una camminata in compagnia sulla ciclopedonale in corso di realizzazione. Lascio perdere le contestazioni in atto per l'uso di rifiuti edili frantumati ed altro al posto dello stabilizzato. Ho effettuato tutto il percorso da Marina centro fino alla ex colonia e vi dico che cosa ho visto: stradelli ultimati con stabilizzato; ciclopedonale calpestabile ad intermittenza (tratti di stabilizzato intervallato da tratti con lavori in corso a stadi diversi!)

Dove ci sono le dune vengono insabbiati dei pali in legno che devono seguire una certa linea in altezza. Su questi pali vengono fissati dei pali rettangolari sia sulla lunghezza che sulla larghezza del passaggio. Su questa intelaiatura per ultimo viene appoggiata una pedana in legno. Visto solo 3 uomini al lavoro e solo una pedana appoggiata... forse per far vedere il lavoro finito. In gran parte del percorso c'è ancora solo sabbia intervallata con lo stabilizzato. Mi viene spontanea una domanda: quando saranno finiti questi lavori se la forza lavoro è di 3 persone?".

Ornella