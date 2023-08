"Partorisce dopo un ricovero di due settimane: grazie a medici e infermieri"

11 luglio. Daniela, insieme al suo compagno Mirco, si reca al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna per via di alcune complicazioni inerenti alla gravidanza in corso. La compagna viene successivamente trasferita a Cesena a causa di una carenza di posti letto in terapia intensiva, in caso di parto prematuro del bambino, ma la dimettono il giorno seguente. Le speranze sono durate poche ore: Daniela viene nuovamente ricoverata presso l'ospedale di Ravenna per ben due settimane circa. Il 3 agosto non si poteva più fare nulla delle sue condizioni: il bambino doveva nascere e in fretta. Ora Daniela si trova ricoverata in buona salute con il suo bambino e il compagno che l'ha assistita tutti i giorni. Una storia che finisce bene, ma che mette in luce il duro lavoro che fanno tutti i giorni i medici e gli infermieri per dare alla luce i nostri figli.

