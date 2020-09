In merito alla segnalazione: "Passerella di Marina sommersa dalla sabbia dopo appena 3 anni" Segnalo che si tratta di una bufala, con la quale il signor Ancisi ha inaugurato quella che si preannuncia una pessima campagna elettorale per il Comune. Come si può vedere dalle foto, gli unici tratti coperti da uno straterello di sabbia sono quelli di pochi metri prima della spiaggia; basta una spazzata per ripulirli.

Vera Boari