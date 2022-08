"Per i nostri figli i parchi non sono più area relax e divertimento"

I parchi a Ravenna, nello specifico parco Mani Fiorite e parco pubblico di educazione stradale in via Pola, non si possono più considerare aree per il relax e divertimento per i bambini. Le aree risultano inagibili per le condizioni in cui destano, per via della gente incivile e anche per via delle persone addette a gestire certe persone. Nei parchi non ci si può trovare bottiglie di alcolici rotti per terra e altri materiali pericolosi per tutti.

Cosimo