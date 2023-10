"Pericolosa catasta di alberi nell'alveo del Lamone"

Sono residente a Traversara nel comune di Bagnacavallo, inoltro anche a voi la mia segnalazione che porto avanti dal 30 agosto al mio comune di residenza che si è mobilitato in mio aiuto chiedendo informazioni e che purtroppo ad oggi non ha ancora ricevuto risposte. La mia segnalazione riguarda alberi rimossi dal letto del fiume Lamone poco dopo la seconda alluvione e accatastati sempre all’interno degli argini a pochi metri dall’acqua. Nulla da dire su come è stato svolto il lavoro, se non fosse che sono mesi che quella catasta si trova lì (da molto prima della mia segnalazione del 30 agosto) e mi chiedo cosa potrebbe accadere in caso di una nuova piena del fiume causata da nuove piogge, considerato la stagione in cui stiamo entrando e che le allerte meteo pubblicate nella Bassa Romagna non sono state ad oggi affatto rare, mi viene quindi da pensare quindi che fino ad ora siamo stati estremamente fortunati.

Il fatto che si trovi lì non mi rassicura perché ricordo che sono bastati pochi giorni per creare non una, ma ben due alluvioni causate dalle piene dei fiumi, a mio avviso ogni giorno che passa è un giorno di troppo considerato la imprevedibilità delle condizioni meteo. La catasta a cui mi riferisco è tutt’ora presente e facilmente visibile sul ponte di via Albergone dal lato di Boncellino. Se si sapeva già che sarebbe stato necessario così tanto tempo per gestire questi lavori, non si poteva radunare gli alberi abbattuti fuori dagli argini invece che al suo interno?

Alan