"Pericoloso filo di ferro legato fra due pali"

Volevo avvisare di prestare attenzione nella pista ciclabile nel curvone delle 'Delizie Azzurre'. Mercoledì sera a mezzanotte siamo incappati in un filo di ferro legato fra due pali (invisibile vista l'ora). Per poco non ci sfracellavamo per terra. C'erano 4 ragazzini sui 13-14 anni che sono saltati fuori e quando hanno visto che tornavamo indietro sono scappati nel Villaggio Teodorico. Abbiamo immediatamente sporto denuncia. Volevo solo avvertire tutti... Stavolta è andata bene.

