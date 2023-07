Un solo cassonetto per la raccolta della carta: "Da mesi lo segnalo senza mai ricevere una vera risposta"

Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore da Ravenna: "Nella nostra strada è sempre stato assegnato un solo cassonetto della carta. È sempre stato insufficiente e da mesi segnalo la cosa regolarmente a Hera con l'apposita app: oltre a non ricevere mai una vera risposta (come si vede nella schermata), la situazione non viene di fatto gestita in alcun modo. A questo punto è lecito farsi da soli uno sconto alla TARI?"

Sandro